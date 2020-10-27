Брайтон, Великобритания, , 08:47 — REGNUM «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Бромвич Альбион» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 40-й минуте «Брайтон» открыл счёт. Защитник «Вест Бромвича» Бранислав Иванович хотел выбить мяч от пустых ворот, но попал в своего партнёра по команде Джейка Ливермора, на которого в итоге был записан автогол.

«Вест Бромвич» сравнял счёт на 83-й минуте. Гол забил нападающий Карлан Ахирни-Грант.

На сегодняшний день «Брайтон» занимает 16-е место в АПЛ, в активе команды пять очков после шести матчей. «Вест Бромвич» идёт на 17-м месте с тремя очками.

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