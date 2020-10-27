Токио, , 04:06 — REGNUM По всей Японии с ноября 2020 года по март 2021 года будут проведены выставки олимпийского огня, который в настоящее время демонстрируется в Токио. Об этом 27 октября сообщает агентство Kyodo.

Первой олимпийский огонь 7 ноября примет префектура Исикава. После этого за четыре месяца его увидят ещё в тринадцати префектурах по всей стране.

Напомним, что доставленный в Токио огонь в конце августа был помещён в Олимпийский музей, где находится внутри специальной лампады. Из Греции в Японию он прибыл в марте, за четыре дня до принятия решения о переносе Олимпиады на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, проведение которых было перенесено на 2021 год, с ноября начнёт осуществлять возврат стоимости купленных билетов на перенесённые соревнования.

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