Санкт-Петербург, , 23:06 — REGNUM Петербургский СКА принял на своем льду балашихинский «Авангард» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в местном «Ледовом дворце» и завершилась победой хозяев с преимуществом в три шайбы — 5:2.

Основной вклад в победу «армейцев» внес нападающий Эмиль Галимов, забросивший три шайбы, что помогло создать итоговую разницу в счете. Также в составе СКА отличились Антон Бурдасов и Кирилл Марченко.

Со стороны «Авангарда» по шайбе забросили новичок команды Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.

СКА занимает третье место на Западе с 27 очками в активе. «Авангард», набрав 28 очков, сохранил за собой третью строчку Востока.