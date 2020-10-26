Москва, , 22:30 — REGNUM Московское «Динамо» принимало на своем льду подольский «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой гостей со счетом — 5:1.

В составе победителей по шайбе на свой счет записали Федор Малыхин, Линус Хультстрем, Маттиас Теденбю, Юрий Паутов и Александр Дергачев. Единственную шайбу «динамовцев» забросил Теэму Пулккинен.

Разгромная победа над «милиционерами» помогла «Витязю» приблизиться к зоне плей-офф, набрав 19 очков. «Динамо» расположилось на седьмой строчку с 20 очками.