Москва, , 21:17 — REGNUM ЦСКА принимало на своем поле тульский «Арсенал» в рамках 12-го тура чемпионата России. Встреча прошла на «ЦСКА Арена» и завершилась победой хозяев со счетом — 5:1.

В составе «армейцев» три результативных балла на свой счет записал хорватский полузащитник Никола Влашич — он дважды отправил мяч ворота и отличился одной голевой передачей. Федор Чалов забил первый гол в текущем сезоне РПЛ и отдал свой четвертой ассист. Также по голу отметились Арнор Сигурдссон и Иван Обляков.

Гол престижа тульского «Арсенала» забил черногорец Лука Джорджевич.

На данный момент ЦСКА занимает вторую стрчоку в чемпионате, набрав 25 очков. «Арсенал» с 12 баллами разместился на 12-м месте.