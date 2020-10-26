Майами, США, , 20:54 — REGNUM Руководство клуба НБА «Майами Хит», согласно информации The Athletic, не собирается расставаться с центровым Бэмом Адебайо.

«Если какой-то из клубов позвонит с предложением обменять Адебайо, «Хит» повесят трубку», — пишет источник.

Действующее соглашение Адебайо с «Хит» рассчитано до конца следующего сезона, по которому игрок заработает 5,1 миллиона долларов. 23-летний баскетболист хорошо себя чувствует в «Майами» и доказал руководству команды, что достоен нового контракта.