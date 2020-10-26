Москва, , 20:21 — REGNUM Федор Чалов отличился первым голом в сезоне.

В данную секунду ЦСКА на своем поле принимает тульский «Арсенал» в рамках 12-го тура чемпионата России. «Армейцы» ведут в счете с преимуществом в три мяча — 3:0.

22-летний российский нападающий Фёдор Чалов реализовал одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота гостей, открыв, таким образом, счет на 45-й минуте. Это его первый гол в текущем сезоне РПЛ за девять матчей. Ранее он отдал три голевые передачи.

На 50-й минуте Чалов совершил результативную передачу на Николу Влашича.

На 58-й минуте хорватский хавбек оформил дубль на свой счет.