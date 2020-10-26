Рим, , 18:04 — REGNUM 20-летний центральный защитник «Шальке-04» и национальной сборной Турции Озан Кабак попал в сферу трансферных интересов «Милана». Ранее сообщалось, что в услугах футболиста был заинтересован «Ливерпуль». Transfermarkt оценивает Кабака в 29 миллионов евро. Контракт турка клубом из Гельзенкирхена рассчитан до середины 2024-го года.

В прошлом сезоне Кабак принял участие в 26-ти матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и голевой передачей.