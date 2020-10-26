Москва, 26 октября 2020, 15:54 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов опустился на 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 26 октября на сайте организации.

Карен Хачанов
Карен Хачанов
(сс) Thesupermat

Хачанов потерял одну позицию, опустившись с 17-го на 18-е место. В первой десятке изменений не произошло: Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили шестое и восьмое места соответственно.

Рейтинг ATP от 26 октября:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 11 740.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
  3. Доминик Тим (Австрия) — 9125.
  4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
  5. Стефанос Циципас (Греция) — 5925.
  6. Даниил Медведев (Россия) — 5890.
  7. Александр Зверев (Германия) — 5015.
  8. Андрей Рублёв (Россия) — 3429.
  9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3285.
  10. Маттео Берреттини (Италия) — 3075.