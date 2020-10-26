Милан, Италия, , 15:09 — REGNUM Пять футболистов «Милана» заразились коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба команды.

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По результатам тестов, которые были проведены 25 октября, коронавирус выявлен у вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и нападающего Йенса Хёуге. Кроме них, положительные результаты тестов получили ещё три футболиста, имена которых не называются.

Отмечается, что ни у кого из игроков нет симптомов. Они находятся под наблюдением медицинского штаба.

«Милан» идёт на первом месте в чемпионате Италии, на счету команды 12 очков в четырёх матчах. В пятом туре 26 октября «россонери» должны сыграть с «Ромой».