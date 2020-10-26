Москва, , 14:59 — REGNUM Словацкий голкипер московского «Спартака» Юлиус Гудачек признан лучшим вратарём недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 26 октября сообщает пресс-служба КХЛ.

«Спартак» с Гудачеком в составе одержал две победы в двух матчах. Причём в проигранной встрече с ярославским «Локомотивом» он сыграл «на ноль», пропустив только в серии буллитов. Он отразил 98 из 100 бросков по своим воротам, что стало лучшим показателем недели.

Лучшим защитником стал чешский игрок хабаровского «Амура» Михал Йордан, который забросил три шайбы (казанскому «Ак Барсу») и отдал один голевой пас в четырёх матчах. В этих играх команда одержала две победы.

Лучшим нападающим стал Владимир Бутузов из «Амура», набравший 7 (4+3) очков в четырёх матчах.

Лучшим новичком недели признан форвард Алексей Торопченко, выступающий за китайский «Куньлунь Ред Стар». Команда одержала две победы в трёх матчах. Торопченко отметился первыми двумя шайбами в КХЛ.

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