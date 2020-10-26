Волгоград, , 14:00 — REGNUM Волгоградский «Ротор» попросил Российский футбольный союз (РФС) дать экспертную оценку действиям судей в матче 12-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Об этом 26 октября сообщается на сайте клуба.

Четыре эпизода матча вызвали вопросы в волгоградской команде. Два из них касаются возможных нарушений правил на футболисте «Ротора» Зурико Давиташвили. На 25-й минуте защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов попал ему рукой по лицу, а на 68-й Мурило остановил его корпусом вблизи от ворот, лишая возможности забить гол.

Также в «Роторе» хотят оспорить эпизод с назначением пенальти на 81-й минуте. В клубе считают, что защитник Соломон Кверквелия не имел возможности избежать контакта руки с мячом, поскольку мяч попал ему в плечо и затем отскочил в руку.

Кроме того, в клубе посчитали необоснованным решение показать жёлтую карточку защитнику «Ротора» Даниилу Степанову на 98-й минуте за затяжку времени.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ротор» в гостях обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. Главным арбитром матча был Сергей Иванов.

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