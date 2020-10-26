Милан, Италия, , 12:49 — REGNUM Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом вне зависимости от веса. Об этом он написал в Instagram.

Он опубликовал картинку с изображением Хабиба, которого обнимает его отец Абдулманап Нурмагомедов. «Следуй за своим сердцем», — подписал фото Ибрагимович.

Там же он написал, что Хабиб является номером 1 в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории.

Напомним, 24 октября Нурмагомедов победил американца Гэтжи на турнире UFC 254. Во втором раунде он успешно применил болевой приём. После поединка он объявил, что завершает карьеру.

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