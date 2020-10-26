Париж, , 12:39 — REGNUM Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос назван лучшим защитником в истории футбола. Это следует из результатов опроса, проведённого France Football среди своих читателей.

Положительный ответ на вопрос о том, является ли Рамос лучшим защитником в истории футбола, дали целых 68% читателей издания. Не признали его таковым 32%.

Рамос является воспитанником «Севильи», за которую играл с 2003 по 2005 год. После этого он перешёл в «Реал», в котором пять раз становился чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Отметим, что в 2020 году под предлогом пандемии коронавируса France Football отказался вручать ежегодный приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч». При этом, по мнению большинства экспертов, награду в этом году должен получить форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

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