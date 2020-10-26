Грозный, , 12:28 — REGNUM Чеченская команда вновь стала первой на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа. Спортсмены из республики становятся чемпионами уже третий год подряд. Второе место заняла команда из Дагестана, сообщили в пресс-службе минспорта Ингушетии. Третьими стали спортсмены из Кабардино-Балкарии.

В ведомстве отметили, что команде из Ингушетии досталось пятое место. По итогам фестиваля команды-победительницы и чемпионы в отдельных видах состязаний были награждены медалями и кубками.

Как сообщало ИА REGNUM, XI Фестиваль культуры и спрорта народов Кавказа прошел в минувшие выходные 24−25 октября в Грозном. В играх приняли участие более 300 спортсменов. Впервые в 2020 году в фестивале участвовали команды из Крыма и Севастополя.

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