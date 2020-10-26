Москва, , 11:59 — REGNUM В смешанном формате пройдут слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РУСАДА.

«Слушания в CAS из-за пандемии коронавируса пройдут в смешанном формате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть представителей российской стороны, включая адвокатов, защищающих интересы РУСАДА, будет находиться на заседании в Лозанне. Для остальных участников процесса слушания организуют в онлайн-формате.

Слушания в CAS пройдут со 2 по 5 ноября в Лозанне (Швейцария).

Напомним, 9 декабря 2019 года WADA лишило РУСАДА статуса соответствия из-за изменений в базе данных московской лаборатории. В итоге WADA отстранило Россию на четыре года от участия в крупных турнирах. Это решение вступит в силу, если его подтвердит CAS.

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