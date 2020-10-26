Москва, , 11:42 — REGNUM Судейство Владислава Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак» вызвало возмущение в Российском футбольном союзе (РФС). Об этом 25 октября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в РФС.

«В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне», — цитирует издание слова собеседника.

По его словам, если судейская бригада Безбородова ещё раз позволит себе такую работу, то может закончить карьеру.

Напомним, 24 октября «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в со счётом 3:1. После игры гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил о предвзятом судействе в этом матче.

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