Сент-Питерсберг, США, , 11:32 — REGNUM Новозеландский автогонщик Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing стал шестикратным чемпионом гоночной серии IndyCar. Заключительная гонка сезона прошла в Сент-Питерсберге (штат Флорида, США).

Диксон пришёл в финишу третьим. Этого ему хватило, чтобы удержать лидерство в личном зачёте чемпионата и в шестой раз стать чемпионом серии.

Победу в заключительной гонке одержал американский пилот Team Penske Джозеф Ньюгарден. Вторым стал гонщик Arrow McLaren SP Патрисио О'Уорд.

Ранее Диксон становился чемпионом IndyCar в 2003, 2008, 2013, 2015 и 2018 годах.

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