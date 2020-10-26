Портиман, Португалия, , 11:26 — REGNUM Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии «Формулы-1». Гонка прошла на трассе «Портиман».

Второе место занял его партнёр по команде, финский гонщик Валттери Боттас. Замкнул тройку пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Для Хэмилтона эта победа стала 92-й в карьере. Он побил рекорд Михаэля Шумахера, который за свою карьеру побеждал 91 раз.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал на 19-м месте. В ходе гонки он получил штраф в пять секунд за нарушение лимитов трассы. Его партнёр по команде Пьер Гасли стал пятым.

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