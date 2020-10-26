Кишинёв, , 11:13 — REGNUM Российская биатлонистка Алёна Иванова будет выступать за сборную Молдавии. Об этом 26 октября сообщили в Федерации биатлона республики.

По информации ТАСС, 26-летняя Иванова должна получить гражданство Молдавии до конца 2020 года. За новую сборную она сможет выступить на чемпионате мира, который пройдёт в феврале 2021 года.

Отмечается, что для смены команды Ивановой не требуется разрешение от Союза биатлонистов России (СБР), поскольку она не выступала за российскую сборную на международных соревнованиях.

Иванова является мастером спорта, серебряным призёром чемпионата России 2017 года в эстафете.

В апреле стало известно, что в сборную Молдавии перешли три российских биатлониста — Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус.

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