Сан-Паулу, Бразилия, , 11:06 — REGNUM Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано оформил дубль в матче чемпионата Бразилии.

Адриано, выступающий за «Палмейрас», забил два мяча в ворота клуба «Атлетико Гояниенси». Встреча завершилась со счётом 3:0. После это го матча «Палмейрас» набрал 25 очков, команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

Напомним, в 2019 году Луис Адриано перешёл в «Палмейрас» из «Спартака» за €1 млн. В составе московского клуба он становился чемпионом России в 2017 году.