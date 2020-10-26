Канберра, , 10:43 — REGNUM Семерых профессиональных игроков в CS: GO заблокировали за «нарушения, связанные со ставками». Об этом 25 октября сообщило издание Kotaku.

Как оказалось, спортсмены делали ставки на свои собственные игры. Сообщается, что за это нарушение их на год отстранили от матчей.

Напомним, CS: GO — это популярный тактический шутер, разработанный американской компанией Valve. Его релиз состоялся в 2012 году.

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