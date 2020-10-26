Грозный, , 10:27 — REGNUM В Чечне могут разместить базы для тренировок спортсменов сборных РФ. В республике есть все необходимое для этого. Вопрос будет детально проработан в 2021 году. Об этом заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин в ходе рабочей поездки в Чечню.

По его словам, тренировочный процесс на базах в Чеченской Республике будет организован на самом высоком уровне, для этого существует материальная база и «готовность главы республики и всей профессиональной команды». В ближайшее время в республику уже прибудет национальная команда России, сообщил Матыцин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, чтобы сделать курорты Северного Кавказа тренировочной площадкой для подготовки спортсменов в условиях высокогорья и среднегорья, говорилось еще два года назад. Возможность использования туристско-рекреационных кластеров Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни для тренировок сборных одобрили в Минспорте и поддержали в ряде спортивных федераций и союзов, в том числе горонолыжного спорта, сноуборда, биатлона, лыжных гонок и велосипедного спорта.

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