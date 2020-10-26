Мадрид, , 10:19 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич заявил, что не планирует возвращаться в лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Об этом 26 октября сообщает Mundo Deportivo.

«Я слишком стар, чтобы вернуться в «Тоттенхэм». У меня ещё есть этот год в «Реале», и тогда посмотрим, что будет», — сказал Модрич.

Он добавил, что продолжит заниматься футболом ещё несколько лет, но о вариантах продолжения карьеры пока не думал.

Напомним, в 2012 году Модрич перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал». В составе мадридского клуба он четыре раза выиграл Лигу чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018), дважды стал чемпионом Испании (2017, 2020). В 2018 году он был признан лучшим футболистом мира и получил «Золотой мяч».

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