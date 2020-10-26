Рим, , 10:01 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом, потому что нарушил карантин. Об этом заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, сообщает Football Italia.

«Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказывает расследование», — сказал Спадафора.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября Роналду сдал первый тест на коронавирус, который дал положительный результат. Повторный тест, который он сдал 22 октября, также оказался положительным. Из-за этого Роналду может пропустить матч Лиги чемпионов с «Барселоной».

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