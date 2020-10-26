Эр-Рияд, , 09:40 — REGNUM Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса покинул саудовский футбольный клуб «Аль-Наср». Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе клуба.

«Аль-Наср» расторг контракт с 27-летним нигерийским форвардом. Ранее сообщалось, что Муса хочет вернуться в Европу, где некоторые клубы заявили о своей заинтересованности.

Муса играл за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также на правах аренды в 2018 году. Всего он сыграл за «армейцев» 184 матча, в которых забил 61 гол и сделал 32 результативные передачи.

С 2016 по 2018 год он играл за «Лестер», после чего перешёл в «Аль-Наср».

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