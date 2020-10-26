Ульяновск, , 09:13 — REGNUM В Ульяновске стартовал женский чемпионат России по боксу. В нём принимают участие более 200 спортсменок. По итогам состязаний состоится отбор спортсменов в олимпийскую сборную, сообщает Федерация бокса России.

Чемпионат открылся 25 октября и продлится до 1 ноября. По словам главы дирекции Федерации бокса в ПФО Сергея Стрелкова, в нём принимают участие спортсменки из 55 регионов. Всего заявлено более 200 человек.

Первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко отметила, что чемпионат России по боксу среди женщин «является одним из самых главных турниров сезона, по итогам которого формируется состав национальной команды». Чемпионат России по боксу среди женщин станет отборочным этапом на летнюю Олимпиаду в Токио.

Главный тренер женской команды Иван Шидловский сообщил, что некоторые спортсменки «из-за коронавируса пропускают национальный чемпионат, и у них будет своеобразный коридор»:

«В январе в Кисловодске мы проведем сбор, и там будет организован турнир сильнейших, где будут соперничать по восемь человек в каждой весовой категории… Именно там мы определимся с составом сборной для выступления на европейской квалификации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин заявлял, что все спортсмены будут прибывать в регион с готовыми результатами тестов на коронавирусную инфекцию. Соревнования пройдут с участием зрителей, но, чтобы обеспечить безопасную дистанцию, зал будет наполнен не более чем на 40%, при этом все должны будут сидеть в масках и перчатках.

Напомним, в состав ульяновской команды включены десять спортсменок, все они тренируются в Димитровграде у Айрата Богданова.

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