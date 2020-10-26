Флоренция, Италия, , 09:09 — REGNUM «Фиорентина» одержала победу над «Удинезе» в матче пятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Фиорентины» дубль оформил полузащитник Гаэтано Кастровилли (11, 51), ещё один гол забил защитник Никола Миленкович. У «Удинезе» дубль на счету форварда Стефано Окака (43, 86).

На сегодняшний день «Фиорентина» занимает 10-е место в чемпионате Италии, в активе команды семь очков. «Удинезе» идёт на 18-м месте с тремя очками.

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