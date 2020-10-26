Вулвергемптон, Великобритания, , 08:56 — REGNUM «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 80-й минуте счёт открыл нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес, точно пробивший с дальней дистанции. Спустя девять минут полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Мёрфи сравнял счёт, исполнив штрафной удар.

На сегодняшний день «Вулверхэмптон» занимает восьмое место в АПЛ, в активе команды 10 очков после шести матчей. «Ньюкасл» идёт на 14-м месте с восемью очками.

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