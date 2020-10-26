Саутгемптон, Великобритания, , 08:51 — REGNUM «Саутгемптон» одержал победу над «Эвертоном» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Саутгемптона» голы забили полузащитник Джеймс Уорд-Праус (27) и нападающий Че Адамс (35).

На сегодняшний день «Саутгемптон» занимает шестое место в АПЛ, в активе команды 10 очков после шести матчей. «Эвертон» идёт на первом месте с 13 очками, команда Карло Анчелотти потерпела первое поражение в чемпионате.

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