Сан-Себастьян, Испания, , 08:32 — REGNUM «Реал Сосьедад» одержал победу над «Уэской» в матче седьмого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Реал Сосьедада» дубль оформил нападающий Микель Оярсабаль (35, 54). Ещё по голу забили форварды Порту (68) и Александр Исак (75).

На сегодняшний день «Реал Сосьедад» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 14 очков после семи туров. «Уэска» идёт на 10-м месте с девятью очками.

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