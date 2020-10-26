Лион, Франция, , 08:12 — REGNUM «Лион» одержал победу над «Монако» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Лиона» дубль оформил нападающий Карл Токо Экамби (34, 44). Ещё по голу забили Мемфис Депай и Уссем Ауар, реализовавший пенальти. У «Монако» единственный гол с пенальти забил форвард Виссам Бен-Йеддер.

Отметим, что в составе «Монако» участия в матче не принимал российский полузащитник Александр Головин.

На сегодняшний день «Лион» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 13 очков. «Монако» с 11 очками идёт на 12-м месте.