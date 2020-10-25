Абу-Даби, , 19:56 — REGNUM Российский боец Хабиб Нурмагомедов, который 24 октября во втором раунде выиграл у представителя США Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, заработал за минувший вечер более $6 млн. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает The Sports Daily.

Доллары Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

По данным журналистов, объявивший о завершении карьеры спортсмен также получил в качестве бонусов еще $90 тыс. Так, $40 тыс. российский боец получил за участие в различных мероприятиях промоушена перед своим боем, а также $50 тыс. — за «Выступление вечера».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября на турнире UFC254 в Абу-Даби российский боец Хабиб Нурмагомедов победил представителя США Джастина Гэтжи.

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