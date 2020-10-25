Краснодар, , 14:54 — REGNUM Предвзятое судейство Владислава Безбородова и Кирилла Левникова обеспечило футбольному клубу «Спартак» победу над «Краснодаром» в матче Российской Премьер-Лиги, заявил генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг. Заявление опубликовано на сайте футбольного клуба.

Хашиг отметил, что обычно при ошибке со стороны судей руководство клуба просто подаёт жалобу и никак её не комментирует.

«Но сегодня, после слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво» мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему», — объяснил гендиректор ФК «Краснодар».

Он заявил, что засчитанный первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол «Краснодара» были не ошибками, а результатами предвзятого отношения судейства. Для доказательства своей позиции ФК «Краснодар» опубликовал видеозапись этих моментов.

Хашиг отметил, что в первом случае было нарушение правил — игрок «Спартака» оттолкнул соперника двумя руками. Во втором моменте «борьба» шла в штрафной площади, а мяч находился не в зоне этой борьбы. Гендиректор ФК «Краснодар» добавил, что при схожести этих моментов они были по-разному оценены судьями: в первом случае гол был засчитан, а во втором — нет.

«И в конце еще раз хотел бы повторить: «Спартак», вы не сделали «красиво». Вам эту победу «на блюдечке» принесли Безбородов и Левников», — подытожил Хашиг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября московский футбольный клуб «Спартак» обыграл команду «Краснодар» в матче 12-го тура РПЛ со счётом 3:1.

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