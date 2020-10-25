Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Бой между российским боксером Сергеем Липинцем и представителем Канады Кастио Клейтоном, на кону в котором стояло звание временного чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг, закончился с ничейным результатом по решению судей.

Поединок, состоявшийся в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), продлился все заявленные 12 раундов и по его итогам со счетом: 115:113 (в пользу Клейтона), 114:114, 114:114, был зафиксирован ничейный результат.

При этом вначале Липинец должен был провести 19 октября поединок с боксером из Узбекистана Кудратилло Абдукахоровым, однако данный бой был перенесен из-за проблем с документами у узбекского спорстмена.

Отметим, данная ничья стала первой в активе 31-летнего российского боксера, также на его счету 16 побед (12 — нокаутом) и одно поражение. Для 33-летнего Клейтона эта ничья также стала первой в карьере при 18 победах (12 — нокаутом) без единого поражения.