Краснодар, , 08:14 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» уверенно обыграл команду «Краснодар» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на поле домашнего стадиона «Краснодара» и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе московской команды мячами отличились аргентинский нападающий Эсекьель Понсе (13-я минута), нигерийский полузащитник Виктор Мозес (33-я) и шведский форвард Джордан Ларссон (81-я).

Единственный мяч «Краснодара» записал на свой счет полузащитник Леон Сабуа, забивший свой гол на 58-й минуте.

Отметим, данная победа позволила «красно-белым» набрать 27 очков и стать лидерами турнирной таблицы РПЛ. У «Краснодара» в активе 18 очков и восьмая позиция в турнирной таблице.