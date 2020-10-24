Париж, , 22:37 — REGNUM Первый российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров отказался от выполнения обязанностей стюарда в ходе гонок Гран-При Португалии в связи с трагической гибелью отца, бизнесмена и депутата Александра Петрова. Об этом вечером 24 октября сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

«FIA подтверждает, что из-за личной утраты стюард-гонщик Гран-При Португалии Формулы-1 2020 года Виталий Петров не будет продолжать выполнять свои обязанности», — говорится в официальном заявлении федерации.

«Мысли FIA сейчас находятся с Виталием и его семьей», — добавили в FIA.

Напомним, крупного предпринимателя, депутата МО «Город Выборг» застрелил неизвестный преступник около 18:00 мск на территории домовладения Александра Петрова вблизи Выборга (Ленинградская область). Начато следствие.

В своё время бизнесмен вложил, по данным СМИ, более 15 млн долларов в продвижение своего сына, который стал первым российским пилотом «Формулы-1», известным как «Выборгская ракета».

Читайте также: В Выборге убили бизнесмена Петрова, отца гонщика «Формулы 1»

Читайте также: На месте убийства бизнесмена Петрова под Выборгом работают следователи