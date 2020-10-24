Москва, , 21:49 — REGNUM Футболисты московского «Локомотива» на своем поле в матче двенадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили волгоградскому «Ротору». Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла 24 октября на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Дмитрий Рыбчинский. У гостей мячи забили Фламарион и Андрес Понсе.

Отметим, что после двенадцати матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Футболисты «Ротора», в активе которых шесть баллов, находятся на 14 позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября футболисты «Краснодара» уступили московскому «Спартаку» на своем поле в матче двенадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и завершилась со счётом 1:3.

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