Краснодар, , 21:20 — REGNUM Футболисты «Краснодара» на своем поле в матче двенадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Спартаку». Встреча, завершившаяся со счётом 1:3, прошла 24 октября на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Леон Сабуа. У гостей мячи забили Эсекьель Понсе, Виктор Мозес и Джордан Ларссон.

Отметим, что после двенадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Футболисты «Краснодара», в активе которых 18 баллов, находятся на восьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября футболисты санкт-петербургского «Зенита» уступили казанскому «Рубину» в домашнем матче двенадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.

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