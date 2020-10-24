Санкт-Петербург, , 19:40 — REGNUM Футболисты «Зенита», уступившие казанскому «Рубину» в выездном матче двенадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), расстроены результатом. Об этом 24 октября сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, заявление которого обнародовано на сайте клуба.

«Тяжелая игра после нашей лигочемпионской встречи, которая закончилась с неприятным для нас результатом, — сказал наставник. — Сегодня чувствовалась усталость… Несколько ошибок допустили… Расстроены результатом».

Семак также выразил сожаление, что игроки «Зенита» в атаке не забивают то количество мячей, которое нужно для победы.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября футболисты казанского «Рубина» переиграли санкт-петербургский «Зенит» в выездном матче двенадцатого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 2:1, прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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