Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM Футболисты казанского «Рубина» в выездном матче двенадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграли санкт-петербургский «Зенит». Встреча, завершившаяся со счётом 2:1, прошла 24 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Александр Ерохин. У гостей мячи забили Джордже Деспотович и Дарко Йевтич.

Отметим, что после двенадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Футболисты казанского «Рубина», в активе которых 18 баллов, находятся на девятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября футболисты московского «Динамо» уступили столичному ЦСКА в выездном матче одиннадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:3.

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