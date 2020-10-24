Москва, , 17:33 — REGNUM Футболисты «Сочи» в выездном матче двенадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Динамо». Встреча, завершившаяся со счётом 1:3, прошла 24 октября на стадионе в Петровском парке в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Даниил Лесовой, Себастиан Шиманьски и Даниил Фомин. У гостей мяч забил Миха Мевля.

Отметим, что после двенадцати матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Футболисты «Сочи», в активе которых 19 баллов, находятся на седьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября футболисты «Сочи» уступили санкт-петербургскому «Зениту» в выездном матче одиннадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:3.

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