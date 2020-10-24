Москва, , 15:47 — REGNUM В настоящее время свыше трети жителей России проявляют интерес к смешанным единоборства (ММА). Об этом 24 октября сообщил вице-президент промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) по России и СНГ Андрей Громковский, его слова приводит ТАСС.

Как отметил Громковский, UFC только что получило результаты исследования, проведенного вместе с исследовательской компанией Nielsen, которое преследовало целью измерить популярность и аудиторию ММА

«Мы ясно видим большой скачок ММА и UFC в России: интерес к ММА значительно вырос, и сейчас уже 38% россиян заявляют, что интересуются ММА, узнаваемость бренда UFC достигла высокого уровня — 61% от населения страны, что сопоставимо с крупными потребительскими брендами», — сказал он.

При этом вице-президент UFC подчеркнул, что ММА, по данным исследования, являются единственным крупным видом спорта, популярность которого существенно выросла с 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент UFC Андрей Громковский заявил, что промоушн может возобновить проведение своих турниров в России в 2021 году в случае, если это позволит эпидемиологическая обстановка