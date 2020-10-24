Турин, Италия, , 15:46 — REGNUM Аргентинский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала приостановил переговоры со своей командой о новом соглашении. Об этом 24 октября сообщает Tuttosport.

По данным источника, в настоящее время руководство «Ювентуса» и 26-летний футболист не смогли согласовать многие пункты нового контракта игрока и из-за этого приостановили процесс переговоров.

В то же время, отмечается, что за данной ситуацией наблюдает лондонская команда «Челси», которая хотела бы получить нападающего в свой состав. Текущее соглашение аргентинца рассчитано до лета 2022 года.

Отметим, Пауло Дибала играет в составе «Ювентуса» с 2015 года, при этом в нынешнем сезоне он не сыграл за свой клуб ни в одном матче.