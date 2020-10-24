Москва, , 15:19 — REGNUM Промоушн Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может возобновить проведение своих турниров в России в 2021 году в случае, если это позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом 24 октября сообщил вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский.

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"С момента открытия офиса UFC в Москве мы провели три турнира (два в Москве и один в Санкт-Петербурге) и в дальнейшем планировали организовывать несколько мероприятий в год», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Громковский отметил, что ситуация с пандемией коронавируса повлияла на планы UFC в 2020 году, однако и в отсутствии мероприятий текущий года стал «удивительно успешным» для промоушна на рынке России.

«Надеюсь, этот успех будет подкреплен возможностью проводить турниры в следующем году, как только регулирующие органы и обстоятельства позволят нам это сделать. Мы стремимся вернуться к нашему графику проведения мероприятий, как только появится такая возможность», — также заявил вице-президент UFC по России и СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пенеджер российского бойца смешанного стиля (ММА), являющегося чемпионом UFC в легком весе, Хабиба Нурмагомедова — Али Абдель-Азиз, — заразился коронавирусной инфекцией.