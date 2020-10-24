Париж, , 15:16 — REGNUM Намеченный на январь 2021 года ралли-марафон «Африка Эко Рейс» отменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 24 октября говорится в заявлении руководителя марафона Жана-Луи Шлессера, которое обнародовано пресс-службой ралли.

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Уточняется, что, несмотря на то что 2020 год стал кризисным, организаторы ралли сделали все возможное для того, чтобы данные соревнования были проведены, при этом их главной целью была адаптация к ограничениям, возникшим из-за COVID-19.

«Все были готовы к проведению мероприятия, однако после всех усилий, приложенных командой организаторов, я должен был прийти к очень болезненному решению отменить 13-й марафон «Африка Эко Рейс», — говорится в заявлении.

Отметим, ралли «Африка Эко Рейс» должно было состояться в период с 5 по 17 января 2021 года на территории двух стран — Мавритании и Сенегала.