Манчестер, Великобритания, , 15:04 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским нападающим лондонской команды «Вулверхэмптон» Адамом Траоре. Об этом 24 октября сообщает The Sun.

Уточняется, что руководство манчестерской команды намерено побороться за 24-летнего футболиста, которого также хотят приобрести в свой состав команды «Ливерпуль» и «Барселона», во время предстоящего трансферного окна.

При этом ранее от покупки игрока отказался туринский футбольный клуб «Ювентус».

Отметим, Адам Траоре в прошлом сезоне сыграл в составе «Вулверхэмптона» в 54 матчах и отметился в них шестью голами и 12 результативными передачами.