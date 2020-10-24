Сысерть, Свердловская область, , 13:22 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА нанес поражение екатеринбургской команде «Урал» в матче 7-го тура молодёжного первенства России по футболу.

Игра состоялась на поле стадиона спортбазы «Бажовия» в Сысерти и закончилась в пользу гостей со счётом 5:0.

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль нападающий Владислав Яковлев (21-я и 37-я минуты), удачно реализовавший одиннадцатиметровый удар хавбек Андрей Савинов (45-я), полузащитник Антон Крачковский (54-я) и защитник Никита Котин (73-я).

Отметим, по итогам встречи ЦСКА набрал 16 очков, что позволило московской команде стать лидером турнирной таблицы молодежного первенства России по футболу. У «Урала» в активе 9 очков и пятая позиция.