Москва, , 13:21 — REGNUM Коммерческий директор московского футбольного клуба «Локомотив» Марат Фаттахов покинул занимаемую им должность. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба команды.

«Мы благодарим Марата за многолетнюю работу, желаем успехов в дальнейшей карьере и во всех его начинаниях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Марат Фаттахов находился на посту коммерческого директора московской команды свыше 22 лет и летом минувшего года его работа вызвала недовольство поклонников клуба новой абонементной программой.

Отметим, в настоящее время московский «Локомотив» находится на четвёртом месте в турнирной таблице футбольной Российской Премьер-Лиги с 21 очком.