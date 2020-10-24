Москва, , 13:20 — REGNUM Главный арбитр в матче молодежного футбольного чемпионата России с участием московского «Спартака» и грозненского «Ахмата» Богдан Головко, который был избит после данного матча, прокомментировал данный эпизод. Его слова 24 октября приводит «Грозный-Информ».

По словам судьи, по окончании матча к нему с трибун подошел человек, намеренный высказать свое недовольство по поводу судейства.

«Я, в свою очередь, развернулся и ушёл в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нём не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», — сказал Головко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября главный судья матча седьмого тура молодежного первенства России по футболу между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» (0:0) Богдан Головко был избит после игры представителем грозненского клуба. Позднее «Ахмат» принес извинения Головко, указав, что удары арбитру нанес болельщик команды.